A cerca de um mês do Natal, é possível que já se tenha “cruzado” com 'All I Want For Christmas Is You', uma das mais populares canções natalícias de sempre, lançada por Mariah Carey em 1994.

Este ano, a cantora vai assinalar a época festiva com uma edição de luxo do álbum “Merry Christmas”, que trará o disco original e um disco extra com canções gravadas ao vivo num concerto de beneficência em 1994, remisturas e outras faixas bónus.

Para abrir o apetite, Mariah Carey partilhou um vídeo, nunca antes divulgado, da primeira vez que cantou 'All I Want For Christmas is You' ao vivo; o momento foi filmado na Catedral de St. John, em Nova Iorque, em 1994.

Veja aqui.