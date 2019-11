Dave Grohl foi um dos convidados da edição deste ano do Adobe Max, evento que reúne criativos de várias áreas e que se realizou no início deste mês em Los Angeles.

O músico deu vários detalhes acerca da sua relação com a sua mãe, que foi professora durante 35 anos, antes de pedir a reforma e seguir com o filho e as bandas deste pela estrada.

Entretanto, Virginia Grohl escreveu também um livro onde entrevista as mães de outras estrelas, intitulado "From Cradle to Stage: Stories From The Mothers Who Rocked and Raised Rock Stars".

No Adobe Max, Dave aproveitou para contar um episódio divertido envolvendo a sua mãe e outra banda famosa, os Green Day.

"Estava a caminhar pelos bastidores e entrei no meu camarim. Ela estava lá a beber com eles", contou.

O próximo passo de Grohl será o de transformar o livro de Virgina numa série de TV, segundo o próprio.