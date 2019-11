Os norte-americanos Pixies, que recentemente estiveram em Lisboa, são uma das primeiras quatro confirmações do Vodafone Paredes de Coura 2020.

A histórica banda de Boston tem presença assegurada no Alto Minho em agosto de 2020, tal como os seus compatriotas Parquet Courts, os Woods de Jeremy Earl e os ingleses Black Country, New Road.

Em 2020, o festival Paredes de Coura acontece entre 19 e 22 de agosto.

Recorde aqui as fotos do concerto dos Pixies no Campo Pequeno:

Os passes para o Vodafone Paredes de Coura já estão à venda e custam 95 euros.