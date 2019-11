Paul McCartney é o primeiro cabeça de cartaz anunciado para o festival de Glastonbury. O músico irá atuar no sábado, dia 27 de junho, no famoso Pyramid Stage.

Este concerto marcará o regresso do ex-Beatles ao festival, onde atuou em 2004, interpretando não só as suas canções a solo como as dos Fab Four e as dos Wings.

"Estou muito entusiasmado por fazer parte das vossas celebrações de aniversário", escreveu, em alusão ao facto de o evento completar, em 2020, 50 anos de existência.

O festival de Glastonbury decorrerá de 24 a 28 de junho. Todos os 135 mil bilhetes disponíveis foram vendidos em menos de uma hora, em outubro passado.