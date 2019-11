Ed Sheeran anunciou recentemente uma pausa na sua carreira, mas isso não o impediu de dar (mais um) concerto. Este, bem mais privado que o costume: na festa de aniversário da filha do cozinheiro Gordon Ramsey.

O músico tocou, ao todo, cinco temas - entre os quais, obviamente, os "Parabéns" - na festa de Tilly Ramsey, que celebrou os seus 18 anos em grande no Cuckoo Club, em Mayfair, Londres.

Falou-se que Sheeran teria aceite um pagamento na ordem dos 600 mil euros para atuar, mas o jornal Metro noticiou, entretanto, que o autor de 'Shape Of You' terá tocado de graça, como um "favor" a Gordon Ramsey.

Desde que anunciou o seu hiato, no verão passado, Sheeran voltou a subir aos palcos por algumas vezes: atuou com os japoneses ONE OK ROCK, em Tóquio, no início deste mês e juntou-se a Khalid, num concerto em Londres em setembro, para interpretar 'Beautiful People'.