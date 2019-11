O festival Super Bock em Stock regressa à Avenida da Liberdade, em Lisboa, no final desta semana.

Na próxima sexta-feira e sábado, passarão por várias salas nas imediações daquela sala artistas como Michael Kiwanuka, Sinkane, Nilüfer Yanya ou Luís Severo e convidados, no primeiro dia, e Josh Rouse, Curtis Harding, Orville Peck e Slow J no segundo.

Veja aqui os horários de cada concerto:

Sexta-feira, 22 novembro

18h45 - 19h35

Palco Palácio da Independência (Sala Boundi)

Light Gun Fire

19h00 - 19h40

Palco Maxime (Sala Ermelinda Freitas)

Loyal

19h00 - 19h10

Palco Capitólio: Terraço (Bloco Moche Lá Em Cima)

Tiago Castro & Ricardo Mariano DJ set

19h10 - 19h55

Palco Capitólio: Bastidores (Bloco Moche Lá Fora)

João Tamura

19h30 - 20h15

Palco Cinema São Jorge: Sala 2

Niki Moss

19h45 - 20h45

Palco Casa do Alentejo (Sala EDP)

Ive Greice

20h00 - 21h00

Palco Teatro Tivoli BBVA

Luís Severo e convidados

20h00 - 20h50

Palco Palácio da Independência (Sala Boundi)

Polivalente

20h00 - 20h40

Palco Estação do Rossio (Rádio SBSR)

Yagmar

20h05 - 20h50

Palco Capitólio: Cine-Teatro (Bloco Moche Lá Dentro)

Amaura

20h15 - 21h15

Palco Garagem EPAL (Sala Santa Casa)

Angélica Salvi

20h30 - 21h30

Palco Coliseu dos Recreios (Sala Super Bock)

Sinkane

20h45 - 21h00

Palco Super Bock BUS

Lylo

21h10 - 22h00

Palco Cinema São Jorge: Sala Manoel de Oliveira

Murta

21h15 - 22h05

Palco Maxime (Sala Ermelinda Freitas)

Marinho

21h20 - 22h10

Palco Palácio da Independência (Sala Boundi)

Dream People

21h20 - 22h10

Palco Estação do Rossio (Rádio SBSR)

MEUTE

21h25 - 22h15

Palco Cinema São Jorge: Sala 2

LOT

21h45 - 22h00

Palco Super Bock BUS

Lylo

21h50 - 22h40

Palco Capitólio: Cine-Teatro (Bloco Moche Lá Dentro)

Bambino

22h00 - 23h10

Palco Coliseu dos Recreios (Sala Super Bock)

Michael Kiwanuka

22h00 - 23h00

Palco Casa do Alentejo (Sala EDP)

Rua das Pretas

22h20 - 23h20

Palco Garagem EPAL (Sala Santa Casa)

Club Makumba

22h30 - 22h45

Palco Super Bock BUS

Lylo

23h00 - 00h00

Palco Teatro Tivoli BBVA

Jordan Mackampa

23h10 - 00h30

Palco Bar do Coliseu

Mar & Sol Soundsystem

23h45 - 00h45

Palco Capitólio: Cine-Teatro (Bloco Moche Lá Dentro)

Cálculo

23h45 - 00h35

Palco Estação do Rossio (Rádio SBSR)

Ganso

23h45 - 00h00

Palco Super Bock BUS

Lylo

23h45 - 00h45

Palco Cinema São Jorge: Sala Manoel de Oliveira

Nilüfer Yanya

00h30 - 02h00

Palco Coliseu dos Recreios (Sala Super Bock)

Friendly Fires DJ set

Rita Carmo

Sábado, 23 de novembro



18h00 - 19h00

Palco Capitólio: Terraço (Bloco Moche Lá Em Cima)

Tiago Castro & Ricardo Mariano DJ set

18h45 - 19h25

Palco Palácio da Independência (Sala Boundi)

Ditch Days

19h00 - 19h50

Palco Capitólio: Bastidores (Bloco Moche Lá Fora)

Keso

19h00 - 20h00

Palco Garagem EPAL (Sala Santa Casa)

Zarco

19h15 - 20h30

Palco Cinema São Jorge: Sala 2

Meses Sóbrio

20h00 - 20h50

Palco Maxime (Sala Ermelinda Freitas)

Alfredo Costa

20h00 - 20h50

Palco Palácio da Independência (Sala Boundi)

Marissa Nadler

20h00 - 20h45

Palco Capitólio: Cine-Teatro (Bloco Moche Lá Dentro)

Orteum

20h00 - 21h00

Palco Casa do Alentejo (Sala EDP)

Tainá

20h05 - 20h50

Palco Estação do Rossio (Rádio SBSR)

Baleia Baleia Baleia

20h30 - 21h30

Palco Teatro Tivoli BBVA

Ady Suleiman

20h45 - 21h00

Palco Super Bock BUS

Sweaty Palms

21h00 - 22h00

Palco Coliseu dos Recreios (Sala Super Bock)

Curtis Harding

21h00 - 21h50

Palco Cinema São Jorge: Sala 2

Ghostly Kisses

21h00 - 22h00

Palco Capitólio: Cine-Teatro (Bloco Moche Lá Dentro)

Perigo Público vs. Sickonce

21h15 - 22h00

Palco Palácio da Independência (Sala Boundi)

Bruno de Seda

21h45 - 22h35

Palco Estação do Rossio (Rádio SBSR)

Gator The Alligator

21h45 - 22h45

Palco Casa do Alentejo (Sala EDP)

Orville Peck

21h45 - 22h00

Palco Super Bock BUS

Sweaty Palms

21h50 - 22h50

Palco Garagem EPAL (Sala Santa Casa)

Rapaz Ego

22h00 - 22h50

Palco Cinema São Jorge: Sala Manoel de Oliveira

Helado Negro

22h10 - 23h00

Palco Maxime (Sala Ermelinda Freitas)

Vum Vum

22h30 - 23h45

Palco Coliseu dos Recreios (Sala Super Bock)

Slow J

22h40 - 23h40

Palco Teatro Tivoli BBVA

Josh Rouse

22h45 - 23h00

Palco Super Bock BUS

Sweaty Palms

23h45 - 00h45

Palco Cinema São Jorge: Sala Manoel de Oliveira

Balthazar

23h45 - 00h45

Palco Capitólio: Cine-Teatro (Bloco Moche Lá Dentro)

Col3trane

23h45 - 00h00

Palco Bar do Coliseu

Stckman

23h45 - 00h00

Palco Super Bock BUS

Sweaty Palms

23h45 - 00h45

Palco Estação do Rossio (Rádio SBSR)

Viagra Boys

00h00 - 00h45

Palco Coliseu dos Recreios (Sala Super Bock)

HAUTE

Veja aqui um mapa das salas onde se realizarão concertos:

Os bilhetes têm de ser trocados por pulseira, no Coliseu de Lisboa, entre as 13h e as 20h no dia 21 e das 13h à 1h nos dias de festival.

A pulseira dá acesso a todos os concertos, de acordo com a lotação de cada espaço.

Ainda à venda, os bilhetes custam 45 euros até 21 de novembro e 50 euros a 22 e 23 de novembro.



Entre as 19h e a 1h, nos dias de festival, haverá shuttles para assegurar o transporte entre as diversas salas.

Ouça aqui os artistas do cartaz do Super Bock em Stock numa só playlist:

Recorde as imagens do ambiente do festival na edição de 2018: