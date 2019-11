O nome de Michael Jackson pode voltar a ouvir-se em tribunal devido às acusações de abusos sexuais de menores feitas por Wade Robson e James Safechuck no documentário "Leaving Neverland". Os dois homens já tinham processado os herdeiros do rei da pop mas os processos ficaram sem efeito, em 2017, parcialmente devido ao tempo que já tinha passado desde os supostos crimes. Robson e Safechuck apelaram da decisão e só agora devem ter uma resposta.

Segundo o site TMZ, o Tribunal de Apelo da Califórnia pretende voltar atrás no arquivamento dos processos com base numa nova lei que prolonga as limitações temporais dos casos de abuso sexual de menores. Isto significa que os dois homens poderão ir efetivamente a tribunal apresentar as suas acusações perante um júri, se os argumentos que serão apresentados esta semana conseguirem alterar a opinião dos funcionários da justiça.

Recorde-se que o documentário "Leaving Neverland" estreou no início do ano, tendo trazido de volta à praça pública as acusações de que Jackson foi alvo durante décadas. A família do rei da pop, que morreu há dez anos, acusou todos os envolvidos no filme de "linchamento público".