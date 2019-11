Bruce Springsteen deu no passado sábado um concerto surpresa em Asbury Park, na sua nativa Nova Jérsia, de apoio ao Boston College.

O músico regressou ao Stone Pony, sala de espetáculos do Condado de Monmouth onde, nos anos 70, deu os primeiros passos na sua carreira.

O "Boss" interpretou, ao todo, 22 temas, entre os quais clássicos como 'Born to Run', 'Born in the USA' ou 'Tenth Avenue Freeze Out'.

Springsteen fez-se acompanhar pela banda de Bobby Bandiera, ex-músico ao vivo dos Bon Jovi, e contou ainda com os préstimos do seu próprio baterista, Max Weinberg, em três temas.

Não é a primeira vez que o músico dá um concerto de beneficência em honra do Boston College, já o tendo feito em 2009, 2010 e 2011. O seu filho, Evan, é aluno dessa faculdade.

Veja o alinhamento do concerto:

634-5789 Seven Nights to Rock Darlington County Spirit in the Night Growin’ Up Because The Night Two Hearts Cadillac Ranch Rendezvous Boy From New York City; From Small Things I’m On Fire Waiting on A Sunny Day Talk to Me Fourth of July Asbury Park (Sandy) Tenth Avenue Freeze-out