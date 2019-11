Noel Gallagher deu uma entrevista à revista The Big Issue, na qual afirma que os Oasis nunca se reunirão - e a culpa é das publicações do irmão, Liam, no Twitter.

"Ele largaria tudo por uma reunião dos Oasis. Mas cada tweet que faz é um prego no caixão dessa ideia", contou. "É um comportamento estranho, vindo de alguém que me tem chateado para lhe ligar e dizer 'vamos a isso'".

Noel deixou, ainda, uma mensagem direta a Liam, na entrevista: "Se julgas que vou partilhar um palco contigo depois do que disseste, ainda és mais idiota que o que pareces".

Liam tem dado que falar naquela rede social pelos insultos que tem dirigido a Noel. Numa das suas últimas publicações, escreveu que preferia ter o atual primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, como irmão.