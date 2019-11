Os My Chemical Romance partilharam a sua primeira fotografia de grupo desde o anúncio da reunião, no início deste mês.

A banda norte-americana irá dar um concerto em Los Angeles no dia 20 de dezembro, tendo os bilhetes esgotado em poucos minutos. No início do próximo ano, atuarão também na Austrália, na Nova Zelândia e no Japão.

A fotografia mostra a banda na sua sala de ensaios, a preparar-se para o concerto em Los Angeles: