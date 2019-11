Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters, deu uma entrevista à Classic Rock na qual contou que os Guns N' Roses o abordaram no início do milénio, para vir a fazer parte da banda.

"O Axl [Rose] estava a tentar formar uma nova versão dos Guns N' Roses, acho que estava à procura de pessoal. Queriam saber se eu queria experimentar", contou.

À altura, o músico ligou a Roger Taylor, dos Queen, que havia passado por uma experiência semelhante: nos anos 70, foi-lhe proposto abandonar a banda para se juntar a Ian Hunter e a Mick Ronson, dos Mott the Hoople.

"Ele não conseguia imaginar estar em palco e não ter o Brian May e o Freddie Mercury à sua frente", continuou Hawkins. "Disse-me que me via e ao Dave [Grohl] em palco e que achava que havia ali algo que não se podia comprar, que não haveria com o Axl Rose. E tinha razão".

O baterista deixou também rasgados elogios ao seu colega nos Foo Fighters: "Apesar de tudo aquilo por que passámos, o Dave é como um irmão. Quando pisamos o palco, olhamos um para o outro e dizemos ''bora lá'. Entramos juntos no ringue", rematou.