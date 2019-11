Os Offspring irão lançar um disco novo em 2020. A confirmação foi dada pelo guitarrista Noodles, em entrevista ao Halifax Today.

"Precisamos de elaborar nas ilustrações e temos um alinhamento feito", contou. "E precisamos de alguém para o distribuir, queremos tratar disso até final do ano. Depois, podemos lançá-lo no início do ano que vem".

Ainda sem título, o álbum será o 10º de estúdio da banda norte-americana e o primeiro desde "Days Go By", de 2012. A produção estará a cargo de Bob Rock, que trabalhou nos últimos dois discos da banda.

"Demo-nos bem imediatamente. Tem sido uma relação bastante confortável. Ele põe-nos a trabalhar e faz com que trabalhemos o melhor que podemos, de uma forma fixe - não é um idiota", afirmou o guitarrista.

"Faz-nos sentir que conseguimos de facto trabalhar em vez de nos dizer que não estamos a tocar bem o suficiente, ou a não compor as melhores coisas. Que temos mais em nós e que conseguimos trazer isso para a mesa. Adoramo-lo".