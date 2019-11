Os Queen anunciaram o lançamento de uma nova aplicação para telemóvel, que permite aos fãs descobrir o quão semelhante é a sua própria voz à de... Freddie Mercury.

O FreddieMeter analisa o tom, o timbre e a melodia da voz do utilizador, pontuando-a com uma nota que vai de 0% a 100% - sendo que a pontuação máxima significa que a voz é exatamente igual à de Mercury.

Os fãs dos Queen podem escolher uma entre quatro canções da banda britânica incluídas na aplicação: 'Bohemian Rhapsody', 'Don't Stop Me Now', 'Somebody to Love' e 'We Are the Champions'.

A aplicação, desenvolvida pelo Google Creative Lab e pelo Google Research, recorreu a gravações isoladas da voz de Mercury e a samples de vocalistas cujo timbre é semelhante à deste.

Veja aqui: