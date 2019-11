O website brasileiro Tenho Mais Discos Que Amigos elaborou uma lista com 15 grandes canções, com mais de 10 minutos de duração.

Da lista fazem parte artistas nomes bem conhecidos do rock e do metal progressivo, como os Opeth ou os Mars Volta, e até uma banda punk, os NOFX - cuja 'The Decline' ultrapassa os 18 minutos.

Veja aqui a lista:

B.B. King - 'Lucille'

Opeth - 'Ghost of Perdition'

Led Zeppelin - 'Achilles Last Stand'

Jane's Addiction - 'Three Days'

This Will Destroy You - 'The Mighty Rio Grande'

The Doors - 'The End'

The Mars Volta - 'L’Via L’Viaquez'

Tool - 'Pneuma'

NOFX - 'The Decline'

Yes - 'Close to the Edge'

Rush - '2112'

Dream Theater - 'A Change of Seasons'

Pink Floyd - 'Shine On You Crazy Diamond'

X Japan - 'Art of Life'

Echolyn - 'mei'