O casamento entre Josh Homme (Queens of the Stone Age) e Brody Dalle (The Distillers) chegou ao fim. O website TMZ avança que a vocalista e guitarrista deu entrada com o pedido de divórcio esta sexta-feira.

Os dois artistas estavam casados desde 2005, e tiveram três filhos: Camille (de 13 anos), Orrin (de 8) e Wolf (de 3). Para já, não se conhecem os motivos que levaram ao divórcio.

Homme e Dalle conheceram-se em 1996, quando a australiana tinha apenas 17 anos. À altura, estava numa relação com Tim Armstrong, dos Rancid, do qual se divorciaria mais tarde.

Para além da sua relação pessoal, os dois artistas colaboraram juntos algumas vezes. 'You Got a Killer Scene There, Man', dos Queens of the Stone Age, conta com os préstimos vocais de Brody Dalle, que também tocou nos Eagles of Death Metal, com Josh Homme e Jesse Hughes.