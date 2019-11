Os Creative Waste, uma banda saudita de grindcore, fizeram história no seu próprio país: tornaram-se na primeira banda metal a dar um concerto público na Arábia Saudita.

Até agora, os Creative Waste só haviam tocado em locais privados e longe dos olhares das autoridades sauditas, sob pena de incorrerem numa pena de prisão. O concerto teve lugar no Bohemian Art Cafe, em Khobar, no leste do país, a 25 de outubro.

Em entrevista ao website Metal Injection, o vocalista Fawaz Al Shawaf revelou que os promotores do espetáculo "são jovens e novos na cena, e nem sequer sabiam o que é grindcore ou death metal".

"Pediram-nos para tocar, e a ideia pareceu-me tão doida que a aceitei. Faz parte da mudança", afirmou.

O concerto foi promovido livremente, e contou também com os Shamal, uma banda de doom metal, e Madani Zakari, uma one-man band.

"Foi um dos melhores concertos que já demos", continuou Fawaz. "Vieram pessoas que não via há anos. Os promotores, as pessoas da cena metal agora querem pensar em grande, fazer concertos maiores. Não me surpreenderia que fizessem um ao ar livre".

"Este concerto mostrou que isso é possível. Conseguimos. E nada de mal aconteceu. O mundo não acabou", rematou.

Veja os vídeos do concerto dos Creative Waste: