Taylor Swift disse ter sido impedida por Scooter Braun e Scott Borchetta de cantar a sua própria música, para uma atuação na cerimónia dos American Music Awards e um especial da Netflix.

Recorde-se que Braun, agente de Justin Bieber e Kanye West, adquiriu este ano todo o catálogo da cantora norte-americana gravado entre 2006 e 2017 a Borchetta, diretor executivo da Big Machine Label Group, antiga editora de Swift.

Nas redes sociais, a autora de 'Shake It Off' explicou a sua situação aos fãs: "dizem que não posso cantar as minhas canções antigas na televisão, porque isso seria regravá-las antes de tal me ser permitido, no ano que vem", escreveu.

"Nenhum destes homens teve a ver com o que seja, na composição destas canções. Não fizeram nada no que toca à relação que tenho com os meus fãs", continuou.

Taylor Swift terminou com uma nota onde pede ajuda aos fãs, que entretanto criaram uma petição online onde exigem que Braun e Borchetta parem de "fazer refém a arte" da cantora.

A petição, no website Change.org, já conta com mais de 57 mil assinaturas em menos de 24 horas. Foi criada por Jade Rossi, que vê em toda esta situação mais um caso de "sexismo" na indústria musical.

"Recusam-se a deixar a Taylor cantar ou usar a música que compôs em quaisquer circunstâncias, a não ser que ela abdique do direito de regravar os seus álbuns antigos. Isto é nojento e é quase chantagem", pode ler-se.