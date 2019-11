Mão Morta e PJ Harvey são dois dos artistas em destaque Lisbon & Sintra Film Festival.

A banda de Braga dará, no próximo domingo, 17 de novembro, um filme-concerto com base na banda-sonora que criou para o filme soviético “A Casa na Praça Trubnaia”. É às 17h, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.

O festival irá também exibir o filme “Mutantes S. 21 - 25 Anos Depois”, de João de Sá, que marca os 25 anos do álbum do mesmo título. É também no Olga Cadaval, no domingo, às 19h30.

Quanto a PJ Harvey, estará representada pelo filme “A Dog Called Money”, do fotojornalista e realizador Seamus Murphy, que documenta a gravação do mais recente álbum da britânica e as suas viagens a Washington, Kosovo e Afeganistão.

O filme é exibido a 23 de novembro, no Centro Cultural Olga Cadaval, pelas 18h, com a presença de Seamus Murphy. A 24, pelas 14h30, há uma conversa com o realizador no Espaço Nimas.

A edição deste ano do festival conta ainda com um concerto da pianista Maria João Pires, que após o espetáculo estará em conversa com o público, acompanhada por Luís Caetano e Paulo Branco. É no Centro Cultural Olga Cadaval, a 17 de novembro, às 19h, e os bilhetes custam 7 euros.

Também Teresa Salgueiro irá dar um concerto especial, a propósito dos 25 anos do filme de Wim Wenders, “Lisbon Story”. O espetáculo será dedicado ao realizador alemão e está marcado para 24 de novembro, às 18h, no Tivoli, em Lisboa.