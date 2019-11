O novo álbum dos Foo Fighters "vai ser verdadeiramente esquisito". Quem o diz é Dave Grohl, vocalista e guitarrista da banda norte-americana.

O músico foi o mais recente convidado do programa de televisão "Blairing Out With Eric Blair Show", onde abriu ligeiramente o livro sobre o 10º álbum de estúdio dos Foo Fighters.

"Não quero revelar demasiado, mas estamos a meio" do processo de criação, contou.

Apesar de ainda não existirem grandes detalhes acerca do sucessor de "Concrete & Gold", de 2017, Grohl tem dado algumas pistas ao longo dos últimos tempos.

No final do concerto no Rock In Rio-Brasil, o vocalista garantiu aos presentes que os Foo Fighters iriam "voltar para casa para gravar o novo álbum".