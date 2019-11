A edição de 2020 do EDP Cool Jazz tem a primeira confirmação: Lionel Richie. Segundo avançou a SIC, o músico norte-americano atua a 25 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, regressando a um evento onde já marcou presença em 2015.

Com mais de 50 anos de carreira, Richie popularizou canções como 'Easy' e Three Times a Lady', ainda nos Commodores (banda que integrou no final dos anos 60) e 'Say You Say Me', 'Hello', 'All Night Long' ou 'Dancing on the Ceiling' (nos anos 80, já a solo).

Os preços são os que se seguem:

PLATEIA GOLD – 75€

PLATEIA VIP – 65€

PLATEIA A – 55€

PLATEIA B – 45€

BANCADA SEM MARCAÇÃO - €35

PLATEIA EM PÉ – 35€

MOBILIDADE REDUZIDA | PLATEIA A – 55€

Este ano, o evento de Cascais recebeu nomes como Diana Krall, The Roots, Tom Jones, Jamie Cullum e Kraftwerk.