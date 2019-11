O rapper Lil Nas X tornou-se no primeiro gay assumido a ser distinguido pelos Country Music Awards, um dos mais importantes prémios dos Estados Unidos e da música country.

O músico levou para casa a estatueta de Evento Musical do Ano, juntamente com Billy Ray Cyrus, pela remistura de ambos para 'Old Town Road', o grande êxito de 2019.

A dupla suplantou, desta forma, nomes firmados da música country como Garth Brooks ou Maren Morris.

A cerimónia teve lugar em Nashville, na quarta-feira, mas a notícia da vitória de Lil Nas X foi avançada no programa "Good Morning America", levando a uma reação efusiva do músico.