Novembro continua a trazer, a bom ritmo, muita música nacional consigo. Esta semana, foram várias as edições de álbuns, estreia de vídeos e divulgação de singles, com as novidades de Isaura, Camané e Mário Laginha, Jimmy P, Miguel Ângelo com D'Alva', Murta, Susana Travassos, Maria Reis e Dream People a destacarem-se.

Isaura - "Agosto"

A nova mixtape de Isaura, totalmente cantada em português, chegou às lojas e plataformas de streaming na quarta-feira. Além de incluir os temas já conhecidos 'Liga-Desliga' e 'Uma Frase Não Faz a Canção', "Agosto" traz uma colaboração com o rapper Ivandro em 'Só Vejo a Tua Boca' e outra com os Salto em 'Meu Amor'. "Sinto que a minha identidade no português estava por explorar e de alguma forma sentia que ia gostar de trabalhar estilos muito diferentes", diz a artista no comunicado de imprensa.

Camané & Mário Laginha - "Aqui Está-se Sossegado"

Esta sexta-feira, chegou o aguardado álbum que junta o fadista Camané ao pianista Mário Laginha. "Aqui Está-se Sossegado" inclui temas do cancioneiro do fado, como 'Com Que Voz' ou 'A Casa da Mariquinhas' ou do catálogo de Camané e também cinco temas inéditos. O tema de avanço é 'Com Que Voz' e a dupla vai apresentar o disco no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 20 de dezembro.

Jimmy P - 'Até Voltares' (com Fernando Daniel)

Jimmy P revelou o novo single do seu próximo álbum. 'Até Voltares' é um dueto com Fernando Daniel e junta-se assim a outros três temas já divulgados que serão incluídos em "Abensonhado", disco a ser editado em 2020: 'Vais Alinhar' (com Djodje e Nelson Freitas), 'Contigo' (com Carolina Deslandes) e 'Ano Novo' (com Deejay Télio). O cantor atua no Coliseu do Porto a 22 de fevereiro.

Susana Travassos - 'Naranjo En Flor'

Atualmente numa digressão pela Argentina e Uruguai, Susana Travassos divulgou esta semana o vídeo para o novo single, 'Naranjo en Flor', tema incluído no álbum "Pássaro Palavra", editado em fevereiro. Cantado em espanhol, é uma versão de um tema de tango escrito por Homero e Virgílio Espósito em 1944, contando com arranjo do pianista Diego Schissi.

Miguel Ângelo - "NOVA (pop)"

O líder dos Delfins regressa esta sexta-feira, a solo, com um álbum gravado em Cascais que integra colaborações com Filipe Sambado, Surma, Chinaskee e D'Alva. "Quimera", o single que chega junto com o disco, é precisamente a colaboração com os D'Alva, descrita como "a viagem perfeita da pop que os une entre o passado, o prsente e o futuro da música popular". O disco será apresentado na próxima segunda-feira no Arena Live do Casino Lisboa.

Murta - "D'Art Vida"

O álbum de estreia de Murta, chegou também às plataformas digitais esta semana, sendo editado em formato físico na próxima semana. Com produção do próprio, mas também de Charlie Beats, Twins e 54Studio, o registo inclui os singles 'Porquê', 'Respeitar, 'Segredos' e o mais recente 'Saudade'. O artista atua no festival Super Bock em Stock, no próximo dia 22.

Maria Reis - "Chove na Sala, Água nos Olhos"

Chegou também esta sexta-feira o novo álbum em nome próprio de Maria Reis, das Pega Monstro. "Chove na Sala, Água nos Olhos" conta com coprodução de B Fachada, entre outros, e inclui temas como 'Picada de Vespa' ou 'Lars Von Trier'.

Dream People - 'Caroline'

O segundo single do EP "Soft Violence", estreia em disco dos Dream People, que será apresentado a 21 de novembro no Musicbox, em Lisboa, conta com um novo vídeo, sucedendo assim a 'Putos de Portugal'. A banda atua também no Super Bock em Stock.