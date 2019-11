A cantora chilena Mon Laferte tomou uma posição política na passadeira vermelha da cerimónia de entrega dos prémios Grammy Latinos, que decorreu ontem à noite em Las Vegas, nos Estados Unidos. A artista de 36 anos surgiu com um vestido preto e, ao caminhar frente aos fotógrafos, desviou a parte de cima, ficando em topless como forma de protesto contra a repressão de manifestantes no seu país. Sobre o seu peito, lia-se a frase "no Chile, torturam, violam e matam".

Além da frase, a artista usou também um lenço verde em volta do pescoço, um acessório que se tornou símbolo do movimento que luta pela legalização do aborto. Laferte não disse nada, ficando simplesmente parada em frente aos fotógrafos. Horas depois, abandonaria a cerimónia com o galardão de Melhor Álbum de Música Alternativa por "Norma", tendo dedicado a conquista ao seu país e lendo uma mensagem de uma outra cantora chilena que aborda as convulsões sociopolíticas que afetam o país sul-americano.