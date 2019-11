Os norte-americanos Snarky Puppy regressam a Portugal para dois concertos no próximo ano, avançou há momentos a promotora Lemon . Depois da passagem pela edição deste ano do CoolJazzFest, a banda sobe, em nome próprio, aos palcos do Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, a 22 de março e do Coliseu do Porto a 24 de março.

Consigo, o coletivo traz "Immigrance", álbum editado em março passado cujo conceito central é o movimento: "a ideia aqui é que tudo é fluído, que tudo está sempre em movimento e que estamos todos em constante estado de migração". Os bilhetes para ambos os concertos serão esta sexta-feira colocados à venda pelo preço único de €30,00.