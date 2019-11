John Legend foi considerado pela revista People como "o homem mais sexy do mundo". O autor de 'All of Me' sucede, assim, a nomes como Idris Elba, Dwayne Johnson ou Chris Hemsworth.

A sua "vitória" foi anunciada esta terça-feira, perante o entusiasmo da sua mulher, a modelo Chrissy Teigen: "cumpri o meu sonho de pinar o homem mais sexy do mundo", escreveu, no Twitter.

Quanto a Legend, reagiu com humor, repescando uma fotografia sua tirada durante a adolescência. "O John Legend de 1995 ficaria perplexo por suceder ao Idris Elba como o homem mais sexy do mundo", escreveu.