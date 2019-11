Teve lugar no passado fim de semana no Houston (Texas) a segunda edição do festival Astroworld, organizado pelo rapper Travis Scott.

O evento juntou vários nomes conhecidos do rap, e não só: Marilyn Manson também foi convidado para fazer parte do cartaz.

O músico norte-americano, cujas posições anti-religião são bastante conhecidas, queimou uma bíblia em palco - à semelhança do que já fez em muitos outros concertos.

No entanto, este momento terá sido mais irónico que em outras ocasiões; é que o Astroworld também contou com a presença de Kanye West, que foi apresentar o seu novo trabalho, "Jesus Is King".