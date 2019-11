O rapper Kodak Black foi condenado a 46 meses de prisão, após ter sido considerado culpado de vários crimes relacionados com armas de fogo.

Kodak Black, de apenas 22 anos, foi detido no passado mês de maio, antes de pisar o palco do festival Rolling Loud. Mais tarde, um juiz impediu-o de sair sob fiança, alegando que o rapper representava "um perigo para a comunidade".

Um dos casos remonta a janeiro, quando o músico deu um número de segurança social falso para comprar uma arma numa loja em Hialeah, no estado da Flórida.

Em março, Kodak Black tentou comprar uma outra arma, desta feita com o seu número de segurança social verdadeiro, mas sem sucesso.

Uma das armas que Kodak conseguiu comprar foi encontrada, mais tarde, junto ao local de um tiroteio em Pompano Beach, com as suas impressões digitais. Uma outra foi encontrada na mala de um carro, que tentava atravessar a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, em abril.

O advogado do músico alegou que as armas seriam para a sua própria defesa pessoal, já que Kodak Black recebeu várias ameaças de morte de gangues rivais.

Esta não é a primeira vez que Kodak Black se vê em problemas com as autoridades. Em 2016, foi acusado de conduta sexual criminosa na Carolina do Sul, um caso que continua pendente.