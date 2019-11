Os Kiss regressam a Portugal no próximo ano, trazendo até Lisboa a sua última digressão, “End of the Road”.

O concerto já havia sido avançado pela banda, mas só agora se sabe onde terá lugar.

A 7 de julho, os Kiss tocarão na Altice Arena, em Lisboa, comunicou a Everything Is New.

Os bilhetes estarão à venda a partir de 22 de novembro.

A última passagem dos Kiss por Portugal data de 2018, quando os norte-americanos atuaram no Estádio Municipal de Oeiras, juntamente com os Megadeth. Recorde aqui a reportagem desse concerto e veja as fotos: