Holly Herndon, compositora e uma das vozes mais destacadas das eletrónicas experimentais, regressa esta quinta-feira a solo nacional para se apresentar no grande auditório da Culturgest, em Lisboa (início às 21h00, bilhetes entre €8,00 e €16,00). Consigo, a artista residente em Berlim, traz o álbum "Proto", um dos mais elogiados do ano na área das eletrónicas

Editado em maio, o terceiro longa-duração de Herndon conta com a participação das vozes de um coro berlinense e de Spawn, uma ferramenta de inteligência artificial que criou em colaboração com Matthew Dryhurst e Jules LaPlace e que funde vozes humanas com música eletrónica. Em canções como 'Godmother' com Jlin, 'Alienation' ou 'Eternal', a artista assina um disco que deixa interrogações sobre o futuro do ser humano.