Os Fat White Family regressam a Portugal para se estrearem em nome próprio com um concerto no Hard Club no Porto a 4 de fevereiro e no Lisboa ao Vivo a 5 de fevereiro do próximo ano, anunciou hoje a promotora House of Fun. A banda britânica, que tocou no festival Reverence Festival Valada, em 2016, traz consigo "Serfs Up!", um dos álbuns mais elogiados do ano.

Terceiro álbum do grupo pós-punk do sul de Londres, sucessor de "Songs for Our Mothers", de 2016, "Serfs Up!" inclui o tema 'Tastes Good with the Money', cujo vídeo, que pode ser visto abaixo, contou com realização de Róisín Murphy, ex-Moloko. Os bilhetes para os concertos em solo nacional são colocados à venda amanhã com preços a partir dos €23,00.