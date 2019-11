Os Alt-J são a nova confirmação para o cartaz do festival NOS Alive. A banda britânica atuará no dia 9 de julho, no Palco NOS.

O concerto marcará o regresso dos Alt-J a Portugal e a um festival que bem conhecem, tendo atuado aqui por três vezes: 2013, 2015 e 2017.

Os Alt-J juntam-se, assim, aos anteriormente confirmados Da Weasel, Caribou, Billie Eilish, Finneas, Cage the Elephant, Hobo Johnson and The Lovemakers, Taylor Swift, Two Door Cinema Club e Wolf Parade.

Os bilhetes para o NOS Alive encontram-se à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 69 euros (diário) aos 159 euros (passe).