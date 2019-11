Depois de ter feito uma tatuagem no pescoço onde se afirma "vegan para a vida", Moby subiu a parada com novas tatuagens nos braços.

As tatuagens, letras gigantes que, juntas, soletram "direitos dos animais", pretendem celebrar o 32º aniversário do veganismo do músico norte-americano.

"Sou um ativista vegan pelos direitos dos animais por muitas razões, mas principalmente porque acredito, com todas as minhas forças, que cada animal tem direito a viver a sua própria vida, de acordo com a sua vontade", escreveu, no Instagram.

Veja aqui: