José Cid encontra-se há alguns dias em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde irá receber, esta quarta-feira, um Grammy Latino por Excelência Musical.

A cerimónia terá lugar no Waldorf Astoria, um dos mais famosos hotéis de Las Vegas. José Cid irá inscrever o seu nome junto do de outras lendas da música, como Joan Baez e Omara Portuondo, que este ano também são recipientes do mesmo prémio. O Prémio à Excelência Musical, já atribuído a Carlos do Carmo em 2014, é concedido a artistas que fizeram contribuições de significado artístico excecional para a música latina.

O músico tem aproveitado para partilhar vários momentos da sua viagem aos Estados Unidos, tendo-se fotografado com a sua mulher, Gabriela Carrascalão, e cantado com um músico mexicano de rua.

Veja os registos da viagem de José Cid:

“José Cid adaptou sem esforço a influência da música popular anglo-saxónica ao estilo original do pop-rock português. Em 1956, o surgimento de sua banda cover Os Babies marcou um momento de 'antes e depois' para o pop-rock em Portugal. O seu grupo seguinte, o Quarteto 1111, criou as bases do rock português, com uma forte tonalidade psicadélica, como denotou o enorme sucesso de 1967 'A Lenda De El-Rei D. Sebastião'. Continuando como artista solo, em 1978 lançou '10000 Anos Depois Entre Vénus e Marte', considerado uma obra prima do rock progressivo. (...) Com dezenas de sucessos, continua a ser uma grande atração em concertos em Portugal, lançando novas músicas e álbuns ao vivo”, pode ler-se no comunicado da Academia.

Reagindo ao prémio, Cid afirmou à BLITZ que “este Grammy é a projeção do pop/rock português, que foi sempre completamente ignorado aqui ao lado em Espanha ou no Brasil”.