Finneas é a mais recente confirmação para o cartaz do NOS Alive. O irmão de Billie Eilish, que também faz música em nome próprio, irá atuar no Palco NOS no dia 10 de julho.

Finneas junta-se assim à sua irmã, que atuará neste mesmo dia e palco, e aos Cage the Elephant, recentemente anunciados. Em outubro, editou o seu EP de estreia, "Blood Harmony".

Do cartaz do festival fazem ainda parte os Da Weasel, Caribou, Hobo Johnson and The Lovemakers, Taylor Swift, Two Door Cinema Club e Wolf Parade.

Os bilhetes para o NOS Alive encontram-se à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 69 euros (diário) aos 159 euros (passe).