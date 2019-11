O inglês Harry Styles, que se tornou conhecido enquanto membro da banda One Direction, vem a Portugal no próximo ano, para um concerto a solo.

A sua digressão, de título “Love On Tour”, passa pela Altice Arena, em Lisboa, a 20 de maio, anunciou hoje a Everything Is New.



Os bilhetes são postos à venda a 22 de novembro e custam entre 41 euros e 70 euros.

Na primeira parte do concerto estará a cantora norte-americana King Princess.

Em dezembro, Harry Styles lança “Fine Line”, o seu novo álbum.

Harry Styles esteve em Portugal em 2013 e 2014, para concertos com os One Direction em Lisboa e no Porto, respetivamente.

Preçário completo:

Plateia em Pé - 70 euros

Plateia A (lugares sentados) - 70 euros

Plateia B (lugares sentados) - 60 euros

Balcão 0 (I) - 66 euros

Balcão 0 (II) - 56 euros

Balcão 1 (I) - 60 euros

Balcão 1 (II) - 51 euros

Balcão 1(I) Vis.Red - 50 euros

Balcão 1 (II) Vis.Red - 41 euros

Balcão 2 - 41 euros

Mobilidade condicionada - 41 euros



Pacotes VIP

Premium Standing Early Entry (Plateia em Pé) - 176 euros

Hot Ticket (Plateia A) - 166 euros