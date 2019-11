Dave Grohl passou pelo programa infantil "Rua Sésamo", onde gravou uma canção com Elmo e Poupas, duas das personagens mais famosas da série.

A canção foi gravada no ano passado, para assinalar o 50º aniversário de "Rua Sésamo", e as imagens de Dave Grohl no programa foram agora reveladas.

"É bom estar aqui com os meus amigos, o Elmo e o Poupas", diz o vocalista dos Foo Fighters. "Há amigos em toda a parte, até os que se não conhece".

Veja o vídeo da canção: