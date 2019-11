Billie Eilish aderiu às causas ambientais com uma nova promoção: a cantora irá oferecer bilhetes para os seus concertos aos fãs que queiram fazer mais pelo ambiente.

A autora de 'bad guy' anunciou uma parceria com a Global Citizen, que permitirá aos fãs ganhar bilhetes para os concertos da sua digressão mundial, já esgotada.

"Não quero que vocês comprem bilhetes na candonga, e sei que querem muito vir aos concertos", explica, num vídeo publicado nas redes sociais.

"Juntei-me a uma grande organização, chamada Global Citizen, para arranjar uma forma de vos safar bilhetes. Podem aprender mais sobre as causas ambientais como a poluição do plástico, o aquecimento global e as alterações climáticas, e juntos podemos encarar estes desafios e criar um muito mais sustentável".

Veja o vídeo: