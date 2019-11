Andy Nicholson, ex-baixista dos Arctic Monkeys, deu uma entrevista ao podcast "The Michael Anthony Show" na qual fala sobre a sua saída da banda.

O músico deixou os Arctic Monkeys em 2006, após fazer uma pausa de três semanas, enquanto a banda andava em digressão. Foi substituído por Nick O'Malley, que se mantém na banda.

Desde então que Nicholson tem trabalhado como DJ, produtor, fotógrafo e, claro, músico, formando os Mongrel, trabalhando com os Lords of FLatbush e lançando um EP a solo com o nome Goldteeth.

A sua saída da banda de 'Brianstorm' foi, no entanto, tudo menos pacífica. "Foi um daqueles momentos em que me senti completamente arrasado", contou.

"Lembro-me de pensar que tinha que ser forte", aquando da saída. "Cumprimentei-os aos três e desejei-lhes boa sorte. Até hoje, não sei o que me aconteceu ou porque aconteceu".

Nicholson confessou, ainda, que chegou a pensar em suicidar-se. "Estive perto de não estar aqui. Mas falei com as pessoas, ultrapassei-o".

"Lembro-me de os ver em Glastonbury, pela televisão, a chorar. Conseguem imaginar isso?", continuou, antes de revelar que tem novamente uma boa relação com os ex-colegas.

"Foram ao meu casamento, e falo com eles sempre que posso. O tempo curou muitas feridas", rematou.