Taylor Hawkins recusou uma oferta dos Guns N' Roses para se juntar a estes como baterista.

A oferta remonta a 1999, quando Taylor Hawkins andava em digressão com os Foo Fighters. O baterista revelou ter recebido, à altura, uma chamada da sua mãe, que lhe confidenciou que os Guns N' Roses andavam à sua procura.

Em entrevista à Louder Sound, o músico afirmou que a oferta era "do outro mundo". "O Axl [Rose] estava a tentar formar uma nova versão dos Guns N' Roses, acho que estava à procura de pessoal. Queriam saber se eu queria experimentar", disse.

Hawkins contou ainda que recusou essa oferta após os sábios conselhos de um colega de profissão: Roger Taylor, dos Queen.

"Ele disse-me que me via e ao Dave [Grohl] em palco e que achava que havia ali algo que não se podia comprar", continuou. "Que havia algo entre nós que não haveria com o Axl Rose. E ele tinha razão".

"Apesar de tudo aquilo por que passámos, o Dave é como um irmão. Quando pisamos o palco, olhamos um para o outro e dizemos ''bora lá'. Entramos juntos no ringue", rematou.