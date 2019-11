O norte-americano Josh Rouse é o último nome a juntar-se ao cartaz do Super Bock em Stock, com concerto marcado para dia 23 de novembro no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. Substitui Kevin Morby, que cancelou a sua atuação no festival (e a restante digressão) na passada semana. A programação do festival da Música no Coração volta a estar fechada. Recorde-se que Rouse já tinha anunciado um concerto no Hard Club, no Porto, para o dia 28 de novembro.

Natural do Nebraska, Josh Rouse é um cantautor que começou a carreira em Nashville em 1998. Ao décimo segundo álbum, “Love in the Modern Age”, o músico norte-americano trocou a guitarra por um sintetizador 'viajou' até aos anos 80, inspirando-se em Leonard Cohen, no indie rock britânico e na new wave de Nova York.

“Under Cold Blue Stars” (2002) e “1972 “(2003) são, ainda hoje, os discos mais celebrados do músico.

Cartaz completo do Super Bock em Stock, que se realiza nos dias 22 e 23 de novembro:

Ady Suleiman; Alfredo Costa; Balthazar; Baleia Baleia Baleia; Bruno de Seda; Cálculo; Capitão Fausto apresentam: Rapaz Ego e Zarco; Col3trane; Curadoria Ciência Rítmica Avançada com: Amaura, Bambino, João Tamura, Keso, ORTEUM e Perigo Público x Sickonce; Curtis Harding; Ditch Days; Dream People; Friendly Fires DJ Set; GANSO; Gator, The Alligator;

Ghostly Kisses; HAUTE; Helado Negro; Ive Greice; Jordan Mackampa;Josh Rouse; The Legendary Tigerman apresenta: Club Makumba e Angélica Salvi; Light Gun Fire; LOT; Loyal; Luís Severo e Convidados; LYLO; Mar & Sol Soundsystem; Marinho;

Marissa Nadler; Meses Sóbrio; MEUTE; Michael Kiwanuka; Murta; Niki Moss; Nilüfer Yanya; Orville Peck; Polivalente; Rua das Pretas; Sinkane; Slow J; Stckman; Sweaty Palms; Tainá; Tiago Castro & Ricardo Mariano DJ Set; Viagra Boys;Vum Vum; Yagmar

O preço dos bilhetes é de 45 euros até 21 de novembro (inclusive), passando a 50 nos dias do festival.