Pete Doherty foi preso em Paris, pela segunda vez em 48 horas.

Na passada sexta-feira, o vocalista dos Libertines foi detido após ter sido apanhado em flagrante a comprar cocaína na zona de Pigalle, tendo sido acusado de posse de drogas.

Este domingo, e já após ter sido libertado, Doherty envolveu-se numa altercação com um jovem de 19 anos, que acusa o músico de agressão.

Segundo o jornal Daily Mail, o músico - que estaria sob o efeito de álcool - foi visto a esmurrar o jovem num bar da zona de Saint-German-des-Pres.

O seu advogado, Arash Derambarsh, afirmou que o músico saiu à rua de pijama para celebrar o facto de ter sido libertado após a primeira acusação.

Os Libertines darão início a uma nova digressão pela Europa no próximo dia 17, com um concerto no Luxemburgo. Segundo representantes dos Libertines, os problemas de Doherty com a lei não deverão afetar o calendário da banda britânica.