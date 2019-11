Foram revelados novos detalhes acerca da morte da atriz Laurel Griggs, de apenas 13 anos.

Nas redes sociais, o avô da jovem afirmou que esta faleceu devido a "um forte ataque de asma". "Tentaram salvá-la no hospital [Mount Sinai, em Nova Iorque], mas ela agora está com os anjos".

O óbito deu-se no passado dia 5 de novembro, com o funeral a realizar-se três dias depois. A família e os amigos juntaram-se posteriormente no domingo, para celebrar a sua vida.

Laurel Griggs era sobretudo conhecida pela sua participação no musical "Once", peça da Broadway baseada no filme de John Carney com o mesmo nome.

O filme é protagonizado pelo músico irlandês Glen Hansard, dos The Frames e Swell Season, e grande amigo de Eddie Vedder, contando ainda com música composta pelo próprio.

Para além de "Once", Laurel Griggs fez ainda parte do elenco da peça "Gata em Telhado de Zinco Quente", contracenando com Scarlett Johansson.