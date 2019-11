O guitarrista Filipe Mendes, que morreu no ano passado, aos 70 anos, foi homenageado com um memorial, inaugurado no passado domingo em Lisboa e dedicado também à música rock.

De acordo com a Mendrix Associação, o Memorial ao Rock e a Filipe Mendes, “composto por um bloco em betão forrado a azulejos onde se encontra mergulhada uma réplica da guitarra de Filipe Mendes (que, na sua passagem pelos Ena Pá 2000, passou também a ser conhecido como Phil Mendrix), uma Gibson Les Paul deluxe gold top, importada em 1968 e que segundo os entendidos terá sido a primeira desse modelo a entrar em Portugal”, pode agora ser visto no jardim do Alto de Santo Amaro de Alcântara, num espaço cedido pela Junta de Freguesia de Alcântara.

“O memorial que simboliza uma porta para o mundo de Phil Mendrix conta ainda com dois painéis de azulejos. Um com a sua face estilizada, outro com a assinatura do próprio”, descreveu a associação, que edificou a obra em conjunto com a família do músico.

Filipe Alberto do Paço de Oliveira Mendes nasceu em Lisboa, em 10 de novembro de 1947, e atravessou as várias décadas do rock português em múltiplos projetos e palcos da música, dos Chinchilas aos Irmãos Catita. Faleceu na mesma cidade a 13 de agosto de 2018.

Veja aqui uma foto do memorial: