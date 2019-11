Os bilhetes para o concerto dos Iron Maiden, a 23 de julho, no Estádio Nacional (Oeiras), estão a partir desta terça-feira, 12 de novembro, em pré-venda.

Esta é a segunda etapa de venda de bilhetes para o espetáculo inserido na digressão "Legacy of the Beast". Um dia depois de serem disponibilizados para os membros do clube de fãs da banda no site oficial da mesma, os ingressos para o concerto que traz de novo os gigantes do heavy metal britânico a Portugal são durante 24 horas um exclusivo FNAC, podendo ser adquiridos nas lojas e na bilheteira online da cadeia de lojas.

Por fim, a venda na generalidade dos postos de venda principia a 14 de novembro.

Os preços são os seguintes:

Relvado: 65€

Bancada central superior: 70€

Bancada central inferior: 75€

Bancada sul superior: 60€

Bancada sul inferior: 60€

Mobilidade condicionada: 60€

O espetáculo dos Iron Maiden, uma produção da Prime Artists, será antecedido por concertos a cargo dos australianos Airbourne (primeira parte) e Within Temptation (na condição de "convidados especiais").

A presente digressão dos Iron Maiden visitou 39 países em todo o mundo, contabilizando-se 2 milhões de fãs (números avançados pela banda), tendo o concerto no Rock in Rio-Brasil, no passado mês de outubro, registado uma audiência de 100 mil pessoas.