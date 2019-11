Diogo Piçarra convidou Carolina Deslandes para cantar com ele o novo tema 'Anjos'. O dueto, que já pode ser escutado abaixo, fará parte do novo álbum do cantor, "South Side Boy", junto com o single de avanço, 'Coração'. Com chegada prevista às lojas no próximo dia 29, o álbum, produzido pelo próprio, sucede a "Do=s", de 2017, e inclui ainda uma colaboração com Lhast em 'Cedo' e outra com Holly em 'Sul'.

'Anjos' foi escrito em parceria por Piçarra e Deslandes e o vídeo será divulgado em breve, lê-se no comunicado de imprensa. "South Side Boy" será levado aos palcos no próximo ano, com o primeiro concerto anunciado a realizar-se na Altice Arena, em Lisboa, no dia 28 de março (bilhetes à venda nos locais habituais, custando entre €20,00 e €25,00.