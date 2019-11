Blaya Rodrigues usou a rede social Instagram para partilhar os contornos de um incidente que teve na manhã de terça-feira em sua casa.

Quando, com o companheiro, embalava a filha Aura - que, segundo a artista luso-brasileira, teve "vómitos e diarreia" durante a noite e não adormecia -, a família ouviu um estrondo proveniente do quarto por volta das 8 da manhã. Pouco depois deparar-se-ia com fragmentos do teto do seu quarto em cima da cama do casal.

"Isto acabou de acontecer (...) Já tirei metade de cima da cama. Sabem aqueles dias 'super não'? É hoje!", escreveu Blaya. "A casa é minha (...) e com o tempo caiu um bocadinho do teto e queixei-me ao vendedor. Resultado: nenhum", desabafa. "Hoje podíamos ter levado com isto em cima", lamenta.