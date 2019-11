A atriz Aisling Tucker Moore-Reed foi acusada de homicídio, apenas um dia depois de ter terminado as gravações de um filme de terror, no qual interpreta o papel de uma assassina.

Aisling é acusada de ter matado o seu próprio tio, em 2016. Participou no filme "From the Dark" com recurso a um pseudónimo.

Os produtores do filme afirmam que não sabiam da acusação ao escalar a atriz. As filmagens começaram em 2018 e duraram cinco meses.

No filme, Aisling interpreta uma mulher que mata uma outra personagem de forma muito semelhante ao homicídio do tio.

As autoridades terão obtido, através do telemóvel de Aisling, alguns vídeos do crime, acusando formalmente a atriz de homicídio.

Aisling declarou-se inocente destas acusações, estando o julgamento marcado para o final deste ano.