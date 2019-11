"Roubados", o novo álbum da fadista Aldina Duarte, entrou para o primeiro lugar do top nacional de vendas, arredando assim o líder da semana passada, "Cry" dos Cigarettes After Sex", para o quinto lugar. A vice-liderança é ocupada por "Confidências (de um Homem Vulgar)" de João Pedro Pais e no terceiro posto está a reedição de "Abbey Road" dos Beatles.

Além de Aldina Duarte, entram para a tabela dos mais vendidos, esta semana, álbuns de Michael Kiwanuka ("Kiwanuka" está em 13º lugar), Avô Cantigas ("O Macaco no Nariz" em 32º lugar), Bob Dylan ("Travelin' Thru, 1967-1969: The Bootleg Series Vol. 15" em 41º lugar) e Cradle of Filth ("Cruelty and the Beast (Remixed and Remastered)" em 50º lugar).

1. Aldina Duarte - "Roubados"

2. João Pedro Pais - "Confidências (de um Homem Vulgar)"

3. The Beatles - "Abbey Road"

4. Carlos do Carmo - "Oitenta"

5. Cigarettes After Sex - "Cry"

6. Queen - "The Platinum Collection"

7. Panda e os Caricas - "Era Uma Vez... Panda e os Caricas"

8. Mariza - "Mariza"

9. Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

10. Bruce Springsteen - "Western Stars - Songs from the Film"

O top de streaming tem um novo líder, 'Hoji N'ka ta Rola' de Julinho KSD, que segura também o segundo lugar com 'Vivi Good'. 'Essa Saia' de Bispo com Ivandro, que liderava na semana passada, cai para a terceira posição.

1. Julinho KSD - 'Hoji N'ka ta Rola'

2. Julinho KSD - 'Vivi Good'

3. BISPO feat. Ivandro - 'Essa Saia'

4. Tones and I - 'Dance Monkey'

5. Julinho KSD - 'Sentimento Safari'

6. Travis Scott - 'Highest in the Room'

7. Wet Bed Gang - 'Irresponsável'

8. Julinho KSD - 'Hoji En Sa Tá Vivi'

9. Selena Gomez - 'Lose You to Love Me'

10. Plutónio - 'Lucy Lucy'