Drake foi recebido com assobios num concerto surpresa no festival Camp Flog Gnaw, mas não perdeu o bom humor.

O rapper reagiu ao incidente nas redes sociais, dizendo que assinou um contrato de dez anos para uma "residência artística" no festival.

"Desculpem, putos. Irão ver-me todos os anos até chegarem aos 30", escreveu.

Já Tyler, the Creator, rapper que organiza o festival, procurou desculpar-se no Twitter. "Pensei que trazer um dos maiores artistas do planeta a um festival era grande cena. Mas se calhar foi uma má escolha, considerando o público que o festival atrai", escreveu.