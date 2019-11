Neil Young publicou uma carta aberta no seu próprio website, onde conta a experiência pela qual tem passado após ter avançado com um pedido de cidadania nos Estados Unidos.

"Quero ter dupla nacionalidade e poder votar", explicou o músico. "Quando me candidatei nos EUA, passei no teste. Foi uma conversa, onde me fizeram muitas perguntas. Respondi de forma honesta e passei".

"No entanto, mais recentemente foi-me dito que teria de fazer outro teste, devido ao meu consumo de marijuana", continuou.

"Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA emitiram, em abril, um alerta onde é dito que um candidato envolvido em certas atividades relacionadas com a marijuana pode não ter um Bom Caráter Moral caso tenha violado a lei federal, mesmo que, no seu país de origem, essas atividades não constituam um crime".

"Espero ter exibido um Bom Caráter Moral, para poder votar o que penso sobre Donald Trump e os seus adversários", explicou.

Apesar de ser canadiano, Neil Young tem feito praticamente toda a sua vida nos Estados Unidos; é lá que reside com a sua família, toda ela se nacionalidade estado-unidense.